Хавьер Паскуаль провёл 250-й официальный матч в качестве главного тренера «Зенита»

52-летний испанский баскетбольный тренер, возглавляющий клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», Хавьер Паскуаль провёл 25 сентября 250-й официальный матч на своём посту в составе петербуржцев, сообщила пресс-служба организации.

«В общей сложности Хавьер руководил командой в 163 матчах Единой лиги ВТБ, включая четыре встречи с «Зелёна-Гурой» и «Калевом» в сезоне-2021/2022, 65 раз — в Евролиге, 11 — в Суперкубке Единой лиги и 10 — в Кубке России. В этих играх зенитовцы одержали 169 побед и потерпели 81 поражение», — говорится в сообщении «Зенита».

Паскуаль работал в испанской «Барселоне» и греческом «Панатинаикосе». С «Барселоной» в 2010 году он стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, также он четыре раза выиграл чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Руководя «Панатинаикосом», Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).

Сегодня, 25 сентября, «Зенит» обыграл «Автодор» в рамках матча Единой лиги ВТБ.