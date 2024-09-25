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Хавьер Паскуаль провёл 250-й официальный матч в качестве главного тренера «Зенита»

Хавьер Паскуаль провёл 250-й официальный матч в качестве главного тренера «Зенита»
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52-летний испанский баскетбольный тренер, возглавляющий клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», Хавьер Паскуаль провёл 25 сентября 250-й официальный матч на своём посту в составе петербуржцев, сообщила пресс-служба организации.

«В общей сложности Хавьер руководил командой в 163 матчах Единой лиги ВТБ, включая четыре встречи с «Зелёна-Гурой» и «Калевом» в сезоне-2021/2022, 65 раз — в Евролиге, 11 — в Суперкубке Единой лиги и 10 — в Кубке России. В этих играх зенитовцы одержали 169 побед и потерпели 81 поражение», — говорится в сообщении «Зенита».

Паскуаль работал в испанской «Барселоне» и греческом «Панатинаикосе». С «Барселоной» в 2010 году он стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, также он четыре раза выиграл чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Руководя «Панатинаикосом», Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).

Сегодня, 25 сентября, «Зенит» обыграл «Автодор» в рамках матча Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 86
Автодор
Саратов
Зенит: Бэйкон - 23, Спеллмен - 21, Жбанов - 16, Мун - 16, Пойтресс - 12, Хантер - 6, Вольхин - 5, Фрейзер - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Автодор: Кроуфорд - 21, Кулешов - 14, Беслач - 12, Петенев - 12, Джонс - 8, Халдеев - 6, Пранаускис - 5, Сычков - 4, Фёдоров - 2, Клименко - 2
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