Зак Наталл: я в восторге от игры на домашней арене «Пари НН»

Американский защитник «Пари НН» Зак Наталл высказался о первом матче на домашнем паркете. Команда Сергея Козина переиграла «Парму» со счётом 83:51.

«Было очень круто, я в восторге от игры в «Нагорном», здесь царит классная атмосфера за счёт болельщиков. Как оценю игру? Нужно вернуться домой и посмотреть некоторые моменты, потом обсудить это с тренерами. Главное, что мы выиграли», — сказал Наталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В этой игре Наталл отметился 12 очками, двумя подборами и четырьмя результативными передачами.

Нижегородская команда стартовала с двух побед подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В следующем матче волжане на своём паркете примут «Автодор». Игра состоится 28 сентября.