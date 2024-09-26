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Зак Наталл: я в восторге от игры на домашней арене «Пари НН»

Зак Наталл: я в восторге от игры на домашней арене «Пари НН»
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Американский защитник «Пари НН» Зак Наталл высказался о первом матче на домашнем паркете. Команда Сергея Козина переиграла «Парму» со счётом 83:51.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 51
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Гант, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Нэвелс, Тучков, Якушин, Чебуркин, Фирсов, Егоров, Захаров

«Было очень круто, я в восторге от игры в «Нагорном», здесь царит классная атмосфера за счёт болельщиков. Как оценю игру? Нужно вернуться домой и посмотреть некоторые моменты, потом обсудить это с тренерами. Главное, что мы выиграли», — сказал Наталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В этой игре Наталл отметился 12 очками, двумя подборами и четырьмя результативными передачами.

Нижегородская команда стартовала с двух побед подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В следующем матче волжане на своём паркете примут «Автодор». Игра состоится 28 сентября.

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