Мартюк: в матче с «Астаной» у «Локо» была практически та защита, которая нам нужна

Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк дал комментарий после разгромной победы над «Астаной» (127:84).

«Мы играли на полную. У нас длинная скамейка, всем одинаково дали время, каждый хочет выкладываться и играть. Потому что у всех есть большое желание. Мне понравилось, как мы сегодня делились мячом. Был хороший командный баскетбол, практически та защита, которая нам нужна, но всё равно есть над чем работать.

Как оценю первые два матча на старте сезона? Хорошо, мы всё лучше смотримся. Больше сыгрываемся, вкатываемся в сезон, дальше будет ещё лучше.

Игра Всеволода Ищенко? Я не хочу чью-либо игру анализировать. Но Сева – молодец, работает, старается.

Было много хайлайтов? На тренировках ничего такого у нас нет. Мы боремся, очень серьёзно защиту играем. Там не до шоу-тайма», — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.