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1-й тур — результаты игр Еврокубка — 25 сентября

Результаты игр 1-го тура Еврокубка 25 сентября
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Вчера, 25 сентября, прошли оставшиеся матчи 1-го тура Еврокубка по баскетболу.

В первой встрече сошлись команды У-БТ (Румыния) и «Цедевита-Олимпия» (Словения). Победу праздновал словенский коллектив со счётом 96:83.

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
86 : 93
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения

Во втором матче на паркете сразились литовский «Вулвз» и турецкий «Бахчешехир Колежи». Команда из Турции выиграла встречу со счётом 80:69.

Еврокубок . Группа A. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
69 : 80
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция

В третьей игре сильнейшего определяли израильский «Хапоэль» и испанская «Валенсия». Со счётом 80:64 победу забрали гости из Испании.

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
64 : 80
Валенсия
Валенсия, Испания

В четвёртой встрече сошлись польский «Трефл Сопот» и немецкий «Ратиофарм Ульм», где победителями в напряжённом матче после овертайма вышли немецкие баскетболисты со счётом 96:93.

Еврокубок . Группа A. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
93 : 96
ОТ
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия

В пятом матче сыграли «Бешикташ» (Турция) и «Будучность» (Черногория). Победу одержали представители Турции со счётом 94:76.

Еврокубок . Группа A. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
94 : 76
Будучность
Подгорица, Черногория

Завершала 1-й тур игра итальянского клуба «Умана Рейер» и греческого «Ариса». Сильнейшими оказались итальянцы, разгромив греков с преимуществом в 20 очков – 95:75.

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 21:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
95 : 75
Арис
Салоники, Греция

Напомним, действующим победителем Еврокубка является французский клуб «Париж», в финальной серии обыгравший «Бурк», также представляющий Францию.

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