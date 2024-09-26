Результаты игр 1-го тура Еврокубка 25 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 25 сентября, прошли оставшиеся матчи 1-го тура Еврокубка по баскетболу.

В первой встрече сошлись команды У-БТ (Румыния) и «Цедевита-Олимпия» (Словения). Победу праздновал словенский коллектив со счётом 96:83.

Во втором матче на паркете сразились литовский «Вулвз» и турецкий «Бахчешехир Колежи». Команда из Турции выиграла встречу со счётом 80:69.

В третьей игре сильнейшего определяли израильский «Хапоэль» и испанская «Валенсия». Со счётом 80:64 победу забрали гости из Испании.

В четвёртой встрече сошлись польский «Трефл Сопот» и немецкий «Ратиофарм Ульм», где победителями в напряжённом матче после овертайма вышли немецкие баскетболисты со счётом 96:93.

В пятом матче сыграли «Бешикташ» (Турция) и «Будучность» (Черногория). Победу одержали представители Турции со счётом 94:76.

Завершала 1-й тур игра итальянского клуба «Умана Рейер» и греческого «Ариса». Сильнейшими оказались итальянцы, разгромив греков с преимуществом в 20 очков – 95:75.

Напомним, действующим победителем Еврокубка является французский клуб «Париж», в финальной серии обыгравший «Бурк», также представляющий Францию.