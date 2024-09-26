БК «Фенербахче» не будет отправлять игроков в сборную Турции, обвинив тренера в неуважении

БК «Фенербахче» не будет отправлять игроков в национальную команду из-за действий главного тренера «Панатинаикоса» и сборной Турции Эргина Атамана во время предсезонного матча. «Панатинаикос» победил «Галатасарай» в подготовительном матче, который состоялся в Турции и Эргин Атаман оказался в центре скандала, показав пальцами счёт 3:1 в сторону трибун, намекая на результат футбольного матча «Фенербахче» — «Галатасарай», сыгранного в минувшие выходные, в котором победу одержал «Галатасарай».

«Отношение главного тренера мужской сборной к публике с трибун после матча тренированной им команды 24 сентября 2024 года известно всем. Миссия этого человека ясна благодаря его характеру, поведению и стилю, и то, что он сделал перед миллионами зрителей, резко контрастирует с его престижем и идентичностью как «главного тренера национальной сборной.

Национальная сборная – это наша команда. Каждый человек, входящий в эту команду, должен осознавать эту ситуацию и нести за неё ответственность. Этот поступок является величайшим неуважением к нашему сообществу, к престижу тренера национальной сборной и даже к нашей стране ради того, чтобы заслужить расположение общества.

Его извинения мы игнорируем. Мы хотели бы сообщить общественности, что мы приняли решение не отправлять спортсменов в нашу мужскую сборную на время его пребывания на этой должности», — говорится в заявлении «Фенербахче» на официальном сайте сборной.

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