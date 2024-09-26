«Излишне осуждаемый». Экс-игрок НБА вступился за Гобера, ставшего объектом критики

Бывший игрок команды НБА «Индиана Пэйсерс» Рой Хибберт выразил своё мнение о негативном отношении к центровому «Миннесоты Тимбервулвз» и национальной сборной Франции Руди Гоберу со стороны баскетбольных болельщиков.

«Я думаю, его слишком много анализируют. У него есть эти четыре качества не просто так, но к нему предъявляют очень высокие требования и ждут от него еще большего. Я думаю, он излишне осуждаемый», — приводит слова Хибберта Sportskeeda.

В прошлом сезоне Гобер дошел вместе с «Миннесотой Тимбервулвз» до финала Западной конференции. В среднем он набирал 14,0 очка и делал 12,9 подбора.