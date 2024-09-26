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Тренер «Лейкерс» Редик рассказал, какую роль удача играет в плей-офф НБА

Тренер «Лейкерс» Редик рассказал, какую роль удача играет в плей-офф НБА
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Новоиспечённый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поразмышлял по поводу удачи во время матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если взглянуть на историю НБА, становится очевидно, что большинство чемпионств не обходилось без доли удачи. Например, Док [Риверс] использовал слово «удача», и это вызвало недовольство, но на самом деле удача играла свою роль.

Он говорил об удаче в контексте избежания травм ключевых игроков в плей-офф и о неожиданно успешных сериях игр. Чтобы завоевать чемпионство, нужно, чтобы всё сложилось благоприятно, а не пошло наперекосяк.

При этом важно создать такой менталитет, который фокусируется на постоянном совершенствовании, внимании к деталям, хорошей организации и структуре — при этом позволяя игрокам действовать свободно в этих рамках», — рассказал Редик во время пресс-конференции.

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