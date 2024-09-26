Джей Джей Редик рассказал, какую роль Бронни Джеймс будет играть в «Лейкерс»

Новоиспечённый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился ожиданиями по поводу атакующего защитника и новичка лос-анжелесского клуба Бронни Джеймса, выбранного на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 55-м номером.

«Я вижу в Бронни молодого игрока, на которого возлагаю большие надежды в плане его баскетбольного развития. Он станет первым спортсменом, которого мы сможем формировать и поддерживать в его прогрессе.

Мы планируем использовать G-лигу как важный элемент нашей системы развития игроков», — заявил Редик во время пресс-конференции.

Предсезонная тренировка Бронни Джеймса: