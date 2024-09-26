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МБА — Енисей. Прямая трансляция
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Единая лига сезона-2024/2025: расписание матчей 26 сентября

Единая лига сезона-2024/2025: расписание матчей 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, состоится игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно два матча. Первыми в Казани на площадке «Баскет-Холла» выступит местный УНИКС и «Самара».

А закроет сегодняшний игровой день матч в Москве на СК «Баскет-Холл» между МБА-МАИ и красноярским «Енисеем».

19:00 мск. УНИКС — «Самара»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Самара
Самарская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

20:00 мск. МБА-МАИ — «Енисей»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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