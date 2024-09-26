Единая лига сезона-2024/2025: расписание матчей 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, состоится игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно два матча. Первыми в Казани на площадке «Баскет-Холла» выступит местный УНИКС и «Самара».

А закроет сегодняшний игровой день матч в Москве на СК «Баскет-Холл» между МБА-МАИ и красноярским «Енисеем».

19:00 мск. УНИКС — «Самара»

20:00 мск. МБА-МАИ — «Енисей»