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Джей Джей Редик рассказал, когда он решил для себя, что хочет возглавить «Лейкерс»

Джей Джей Редик рассказал, когда он решил для себя, что хочет возглавить «Лейкерс»
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Новоиспечённый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик отреагировал на своё назначение на пост главного тренера лос-анджелесского клуба.

«В итоге это было решение, которое я действительно хотел принять. У меня есть тренер по развитию навыков, с которым я работал, и я помню, как в июне сказал ему: «Чувак, это то, чего я хочу. Я понимаю всё, что с этим связано, и я полностью готов».

Эти вещи действительно вызывают у меня волнение. Я сказал ему, что не люблю использовать фразу «возможность раз в жизни», но именно так это ощущается.

Он ответил: «Вероятно, это действительно возможность раз в жизни». После четвёртой игры финала я решил: это то, что я хочу сделать. Я хочу эту работу», — рассказал Редик во время пресс-конференции.

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