Джей Джей Редик рассказал, когда он решил для себя, что хочет возглавить «Лейкерс»

Новоиспечённый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик отреагировал на своё назначение на пост главного тренера лос-анджелесского клуба.
«В итоге это было решение, которое я действительно хотел принять. У меня есть тренер по развитию навыков, с которым я работал, и я помню, как в июне сказал ему: «Чувак, это то, чего я хочу. Я понимаю всё, что с этим связано, и я полностью готов».
Эти вещи действительно вызывают у меня волнение. Я сказал ему, что не люблю использовать фразу «возможность раз в жизни», но именно так это ощущается.
Он ответил: «Вероятно, это действительно возможность раз в жизни». После четвёртой игры финала я решил: это то, что я хочу сделать. Я хочу эту работу», — рассказал Редик во время пресс-конференции.