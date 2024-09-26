Деандре Джордан назвал игрока, который мог бы заработать $ 500 млн в сегодняшней НБА

Центровой «Денвер Наггетс» и участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деандре Джордан выразил мнение, что бывший тяжёлый форвард Блэйк Гриффин мог бы в современной лиге заработать более $ 500 млн.

Пол Джордж. Насколько особенным был Блэйк [Гриффин], когда ты наблюдал за ним вблизи? Мне кажется, он не получает должного признания.

Деандре Джордан. Блэйк — один из самых талантливых игроков. Ему не отдают должное. То, как он смог адаптировать свою игру на протяжении карьеры, поразительно. Когда он только пришёл в лигу, он был известен своими зрелищными моментами и мощными данками. Но когда травмы начали сказываться, он сказал: «Знаете что, я всё ещё могу показать класс, но я также буду работать над своим броском с четырёх-пяти метров, трёхочковым броском и дриблингом, чтобы стать более разносторонним форвардом».

Если бы Блэйк сейчас был в своей лучшей форме, его контракт стоил бы $ 500 млн. Даже сейчас, если бы он захотел играть, он всё ещё мог бы выступать в НБА. Его трудовая этика была одной из самых впечатляющих, что я когда-либо видел, — заявил Джордан в рамках подкаста Джорджа.