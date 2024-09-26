В «Лейкерс» рассказали о забавном моменте между Леброном и Бронни во время тренировки

Вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о забавном моменте, связанном с трэш-током, между четырёхкратным чемпионом лиги Леброном Джеймсом и его сыном Бронни Джеймсом на тренировке «озёрников».

«Бронни переключился в защите на Леброна, и Леброн отвёл его под кольцо и сделал бросок крюком. Слова, которыми они обменялись после этого, вероятно, были более значимыми, чем сам игровой момент», — с улыбкой сказал Пелинка на пресс-конференции с тренером команды Джей Джей Редиком.

Напомним, Бронни был выбран на драфте НБА — 2024 под 55-м общим номером. Ранее главный тренер «Лейкерс» Редик рассказал, когда Леброн сможет дебютировать в НБА вместе со своим сыном.