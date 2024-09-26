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Легенда НБА отметил, в чём сборная США уступила на Олимпиаде-2024

Легенда НБА отметил, в чём сборная США уступила на Олимпиаде-2024
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Легенда НБА и американской сборной Оскар Робертсон не был в восторге от того, как сборная США решила сдерживать Николу Йокича на недавних Олимпийских играх. 12-кратный участник матчей всех звёзд считает, что тактика Стива Керра позволила сербскому большому игроку посеять хаос на площадке.

«Их ноги просто не работали. Йокич выставил всю сборную США дураками. Зачем идти в центр, чтобы обыграть парня ростом 7 футов 4 дюйма (2,24 м), а они продолжали это делать раз за разом, а Йокич продолжал забивать. Что делал тренер Стив Керр в это время? Мне неизвестно», — приводит слова Робертсона Вasketnews.

На Олимпиаде во Франции сборная США встречалась со сборной Сербии на стадии полуфинала, и тогда американцы победили со счетом 95:91, несмотря на то что проигрывали по ходу матча до самой четвёртой четверти (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

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