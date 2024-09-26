Известное издание обнародовало список лучших баскетболистов по американским штатам

Известное издание HoopsHype опубликовало список лучших баскетболистов по американским штатам.

Рейтинг игроков по штатам:

Штат Алабама — легендарный игрок «Филадельфии» Чарльз Баркли;

Аляска — Карлос Бузер, известный по игре за «Юта Джаз» и «Чикаго Буллз»;

Аризона — чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт;

Арканзас — шестикратный чемпион лиги в составе «Буллз» Скотти Пиппен;

Калифорния — пятикратный чемпион и пятикратный обладатель звания MVP в составе «Бостон Селтикс» Билл Расселл;

Колорадо — чемпион 2004 года Чонси Биллапс;

Коннектикут — легендарный игрок «Хьюстон Рокетс» Кэлвин Мёрфи;

Делавэр — чемпион НБА 2021 года Донте Дивинченцо;

Флорида — легенда лиги Винс Картер;

Джорджия — двукратный чемпион (1970 и 1973) Уолт Фрейзер;

Гавайи — чемпион НБА 1955 года Ред Роча;

Айдахо — Стив Хэйес;

Иллинойс — трёхкратный чемпион в составе «Майами Хит» Дуйэн Уэйд;

Индиана — легендарный игрок «Селтикс» Ларри Бёрд;

Айова — Харрисон Барнс, ставший чемпионом в 2015 году;

Канзас — чемпион 1969 и один из легендарных игроков ABA Уоррен Джебали;

Кентукки — Уэс Анселд, ставший чемпионов НБА в 1978 году;

Луизиана — легенда «Юта Джаз» Карл Мэлоун;

Мэйн — 17-летний игрок «Дьюка» Купер Флэгг;

Мэриленд — звёздный игрок и двукратный чемпион Кевин Дюрант;

Массачусетс — Дана Баррос;

Мичиган — легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон;

Миннесота — трёхкратный чемпион НБА в прошлом веке Кевин Макхэйл;

Миссисипи — Антонио Макдайесс;

Миссури — звёздный игрок «Селтикс» Джейсон Тейтум;

Монтана — Майк Льюис, известный по выступлениям в ABA;

Небраска — Боб Бузер, являющийся чемпионом НБА 1971 года;

Невада — Грег Энтони;

Нью-Гэмпшир — Данкан Робинсон;

Нью-Джерси — легендарный центровой Шакил О'Нил;

Нью-Мехико — Билл Бриджес (чемпион НБА 1975 года);

Нью-Йорк — легендарный шестикратный чемпион Карим Абдул-Джаббар;

Северная Каролина — шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан;

Северная Дакота — Дуг Макдермотт;

Огайо — звёздный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс;

Оклахома — Блэйк Гриффин;

Орегон — бывший игрок и генеральный менеджер клуба «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж;

Пенсильвания — легендарный двукратный чемпион Уилт Чемберлен;

Род-Айленд — Марвин Барнс;

Южная Каролина — чемпион НБА и звезда команд «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт;

Южная Дакота — Майкл Миллер;

Теннеси — звезда «Орландо Мэджик» Анферни Хардуэй;

Техас — чемпион 1995 года в составе «Хьюстон Рокетс» Клайд Дрекслер;

Юта — звезда 80-х Том Чемберс;

Вермонт — Тейлор Коппенрат;

Вирджиния — чемпион НБА 1983 года и трёхкратный MVP Мозес Мэлоун;

Вашингтон — легендарный Джон Стоктон, являющийся двукратным олимпийским чемпионом;

Западня Вирджиния — чемпион 1972 года Джерри Уэст;

Висконсин — скандальный игрок Лэтрелл Спрюэлл;

Вайоминг — Джеймс Джонсон.