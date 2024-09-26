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Известное издание обнародовало список лучших баскетболистов по американским штатам

Известное издание обнародовало список лучших баскетболистов по американским штатам
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Известное издание HoopsHype опубликовало список лучших баскетболистов по американским штатам.

Рейтинг игроков по штатам:

Штат Алабама — легендарный игрок «Филадельфии» Чарльз Баркли;
Аляска — Карлос Бузер, известный по игре за «Юта Джаз» и «Чикаго Буллз»;
Аризона — чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт;
Арканзас — шестикратный чемпион лиги в составе «Буллз» Скотти Пиппен;
Калифорния — пятикратный чемпион и пятикратный обладатель звания MVP в составе «Бостон Селтикс» Билл Расселл;
Колорадо — чемпион 2004 года Чонси Биллапс;
Коннектикут — легендарный игрок «Хьюстон Рокетс» Кэлвин Мёрфи;
Делавэр — чемпион НБА 2021 года Донте Дивинченцо;
Флорида — легенда лиги Винс Картер;
Джорджия — двукратный чемпион (1970 и 1973) Уолт Фрейзер;
Гавайи — чемпион НБА 1955 года Ред Роча;
Айдахо — Стив Хэйес;
Иллинойс — трёхкратный чемпион в составе «Майами Хит» Дуйэн Уэйд;
Индиана — легендарный игрок «Селтикс» Ларри Бёрд;
Айова — Харрисон Барнс, ставший чемпионом в 2015 году;
Канзас — чемпион 1969 и один из легендарных игроков ABA Уоррен Джебали;
Кентукки — Уэс Анселд, ставший чемпионов НБА в 1978 году;
Луизиана — легенда «Юта Джаз» Карл Мэлоун;
Мэйн — 17-летний игрок «Дьюка» Купер Флэгг;
Мэриленд — звёздный игрок и двукратный чемпион Кевин Дюрант;
Массачусетс — Дана Баррос;
Мичиган — легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон;
Миннесота — трёхкратный чемпион НБА в прошлом веке Кевин Макхэйл;
Миссисипи — Антонио Макдайесс;
Миссури — звёздный игрок «Селтикс» Джейсон Тейтум;
Монтана — Майк Льюис, известный по выступлениям в ABA;
Небраска — Боб Бузер, являющийся чемпионом НБА 1971 года;
Невада — Грег Энтони;
Нью-Гэмпшир — Данкан Робинсон;
Нью-Джерси — легендарный центровой Шакил О'Нил;
Нью-Мехико — Билл Бриджес (чемпион НБА 1975 года);
Нью-Йорк — легендарный шестикратный чемпион Карим Абдул-Джаббар;
Северная Каролина — шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан;
Северная Дакота — Дуг Макдермотт;
Огайо — звёздный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс;
Оклахома — Блэйк Гриффин;
Орегон — бывший игрок и генеральный менеджер клуба «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж;
Пенсильвания — легендарный двукратный чемпион Уилт Чемберлен;
Род-Айленд — Марвин Барнс;
Южная Каролина — чемпион НБА и звезда команд «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт;
Южная Дакота — Майкл Миллер;
Теннеси — звезда «Орландо Мэджик» Анферни Хардуэй;
Техас — чемпион 1995 года в составе «Хьюстон Рокетс» Клайд Дрекслер;
Юта — звезда 80-х Том Чемберс;
Вермонт — Тейлор Коппенрат;
Вирджиния — чемпион НБА 1983 года и трёхкратный MVP Мозес Мэлоун;
Вашингтон — легендарный Джон Стоктон, являющийся двукратным олимпийским чемпионом;
Западня Вирджиния — чемпион 1972 года Джерри Уэст;
Висконсин — скандальный игрок Лэтрелл Спрюэлл;
Вайоминг — Джеймс Джонсон.

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