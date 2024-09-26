Шакил О'Нил поделился забавной причиной, почему он делает педикюр

Легендарный баскетболист прошлых лет Шакил О'Нил рассказал забавную историю о том, почему он решил делать себе педикюр.

«Я трачу около $ 1 тыс., потому что я знаю, что мои ноги воняют, я знаю, что они уродливы. Мне нравится их красить.

«Однажды у меня была травма пальца ноги, и моя мама накрасила его лаком для ногтей, после чего я набрал 40 очков на игре. Поэтому, когда я покрасил все остальные пальцы ног, я набирал в среднем 40 очков за сезон. Поэтому я подумал: «Знаешь что? Я просто начну красить пальцы ног, и всё будет как надо», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Напомним, что О'Нил завершил свою профессиональную карьеру в 2011 году.