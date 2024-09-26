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Аврамович оценил перспективы «Уралмаша» после победы ЦСКА с 42-очковой разницей

Аврамович оценил перспективы «Уралмаша» после победы ЦСКА с 42-очковой разницей
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в составе сборной Сербии и звёздный новичок московского ЦСКА Алекса Аврамович прокомментировал победу команды над «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ 25 сентября.

«Игра была очень серьёзной. Каждый игрок нашей команды сегодня набрал очки, что очень здорово. Все круто себя проявили. Мы с первых минут играли очень быстро и уверенно, поэтому и удалось сегодня добиться победы. «Уралмаш» — хорошая команда, они 100% будут бороться за прямой выход в плей-офф. Это та команда, которая может доставить неудобства любому сопернику», — приводит слова Аврамовича издание Legalbet.

Армейцы одержали разгромную победу в матче со счётом 98:56 (21:18; 32:8; 22:9; 23:21). Алекса стал лучшим игроком встречи. На его счету 17 очков (два трёхочковых попадания), три подбора и девять передач.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
98 : 56
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Уралмаш: Глазунов, Уиттакер, Котов, Мартин, Зайцев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэльсон
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