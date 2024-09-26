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Тренер «Локомотива-Кубань» назвал причины успеха в игре с «Астаной»

Тренер «Локомотива-Кубань» назвал причины успеха в игре с «Астаной»
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Президент и главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал успех своего коллектива после разгромной победы над «Астаной» (127:84) в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
127 : 84
Астана
Астана
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Мюррэй Бойлс, Походяев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков

«Я очень доволен, что сегодня мы отдали 34 результативные передачи. Именно хорошее движение мяча я бы назвал главным фактором победы. Счёт не должен вводить в заблуждение. Матч был достаточно сложным. Мы очень неудачно сыграли последние пять минут второй четверти, получили на этом отрезке «-19», пришлось возвращаться в игру, искать настрой.

Перед тройным выездом было очень важно равномерно распределить игровое время, сделать длинную ротацию. Я доволен тем, что мы никого не перегружаем и все игроки остаются в хорошем тонусе. Это именно то, что мы намерены делать и дальше. В чемпионате четыре круга, у нас очень сложная логистика, и весной к плей-офф нам нужна максимально готовая команда.

Причину такой высокой результативности я вижу в хорошей защите. За вторую половину мы дали забить сопернику всего 37 очков — это раскрепостило нападение. Опять же, все выходят на короткое время и стараются за эти минуты максимально себя проявить — это очень важно. Думаю, что если бы кто-то у нас играл 30 минут, а кто-то три или пять, то 127 очков мы бы не набрали», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.

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