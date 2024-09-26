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Определены самые молодые и возрастные команды Единой лиги

Определены самые молодые и возрастные команды Единой лиги
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Официальный канал международного баскетбольного турнира Единой лиги ВТБ опубликовал статистические данные о том, какие из команд-участников турнира являются самыми молодыми и возрастными.

Самой молодой командой турнира признан коллектив пермского баскетбольного клуба «Парма» (24,1 года). А самой возрастной командой является московский ЦСКА (29,9 года).

Напомним, сегодня, 26 сентября, состоится игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги, где будет сыграно два матча. Сначала в Казани на площадке «Баскет-Холла» выступит местный УНИКС и «Самара». А затем в Москве на местном «Баскет-Холле» пройдёт игра между МБА-МАИ и красноярским «Енисеем».

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