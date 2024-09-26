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Самый молодой MVP в истории НБА Деррик Роуз объявил о завершении карьеры

Самый молодой MVP в истории НБА Деррик Роуз объявил о завершении карьеры
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35-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в сезоне-2023/2024 за команду НБА «Мемфис Гриззлиз», Деррик Роуз объявил о завершении своей карьеры.

«Следующая глава посвящена преследованию моих мечтаний и обмену опытом. Я верю, что настоящий успех приходит, когда ты становишься тем, кем ты был создан, и я хочу показать миру, кем являюсь за пределами баскетбола.

Хорошо это или плохо, но у каждого в жизни есть история «А что, если?» Даже если бы я мог, то ничего в своей судьбе не изменил бы, потому что именно это помогло мне обрести настоящую радость», — передаёт слова Роуза издание The Athletic.

Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз». Является лучшим новичком 2009 года. В сезоне-2010/2011 Роуз был признан самым ценным игроком регулярного сезона (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды. Также выигрывал в составе сборной США чемпионат мира 2010 и 2014 года.

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