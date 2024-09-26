Лучший игрок встречи с «Астаной» поделился впечатлениями от победы

33-летний американский защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Карвел Андерсон поделился впечатлениями от победы над клубом «Астана» в рамках матча Единой лиги ВТБ, прошедшего 25 сентября. Напомним, «Локо» одержал разгромную победу во встрече со счётом 127:84 (30:22, 28:25, 34:23, 35:14).

«Я всегда просто стараюсь помочь команде любыми возможными способами. Сегодня партнёры создали мне много отличных возможностей для броска, и мне повезло реализовать их с хорошим процентом. Но вообще, у нас нет эгоистичных игроков. Все охотно пасуются, если видят, что партнёр в лучшей позиции.

Я думаю, что целью тренера… президента… мистера Ведищева было собрать такой состав, чтобы мы могли играть в 10, 11, 12 человек без потери качества. Такие матчи, как сегодня, помогают быстрее поймать правильный ритм», — приводит слова Андерсона пресс-служба клуба.

Андерсон, набравший 19 очков (6 из 10 попаданий из-за трёхочковой линии) и сделавший три подбора, стал лучшим игроком встречи.