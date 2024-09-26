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Лучший игрок встречи с «Астаной» поделился впечатлениями от победы

Лучший игрок встречи с «Астаной» поделился впечатлениями от победы
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33-летний американский защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Карвел Андерсон поделился впечатлениями от победы над клубом «Астана» в рамках матча Единой лиги ВТБ, прошедшего 25 сентября. Напомним, «Локо» одержал разгромную победу во встрече со счётом 127:84 (30:22, 28:25, 34:23, 35:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
127 : 84
Астана
Астана
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Мюррэй Бойлс, Походяев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков

«Я всегда просто стараюсь помочь команде любыми возможными способами. Сегодня партнёры создали мне много отличных возможностей для броска, и мне повезло реализовать их с хорошим процентом. Но вообще, у нас нет эгоистичных игроков. Все охотно пасуются, если видят, что партнёр в лучшей позиции.

Я думаю, что целью тренера… президента… мистера Ведищева было собрать такой состав, чтобы мы могли играть в 10, 11, 12 человек без потери качества. Такие матчи, как сегодня, помогают быстрее поймать правильный ритм», — приводит слова Андерсона пресс-служба клуба.

Андерсон, набравший 19 очков (6 из 10 попаданий из-за трёхочковой линии) и сделавший три подбора, стал лучшим игроком встречи.

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