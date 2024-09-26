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Совладелец «Далласа» Марк Кьюбан: скоро игроки будут получать больше владельцев

Совладелец «Далласа» Марк Кьюбан: скоро игроки будут получать больше владельцев
Марк Кьюбан
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Совладелец баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан с иронией отметил тот факт, что профессиональные баскетболисты получают огромные зарплаты, которые, по его ощущениям, будут опережать доходы владельцев команд.

«Вот увидите, совсем скоро ни для кого не будет новостью, что какой-то из спортсменов подписал контракт на 100 миллионов долларов. Стефен Карри уже заключил контракт на 62 миллиона. Телевизионные контракты предоставят возможность роста этих цифр еще на 10%.

Этот год ещё идет по старой схеме на телетрансляциях, но уже со следующего мы увидим изменения, как только в силу вступит новый распорядок средств за платный просмотр.

В дальнейшем игроки будут смотреть сверху на своих боссов и говорить: «Ты хоть 100 миллионов в год получаешь?» Время покажет, но я думаю, что именно так всё и будет», — сказал Кьюбан в интервью YouTube-каналу ClubShayShay.

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