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Чемпион НБА назвал самого талантливого игрока, который не забирал ключевые награды

Чемпион НБА назвал самого талантливого игрока, который не забирал ключевые награды
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44-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА и ставший чемпионом в составе «Кливленда», Ричард Джефферсон комплиментарно отозвался о звёздном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе, стараясь подтолкнуть его к борьбе за титулы в предстоящем сезоне.

«Понимаете, Энтони Дэвис всё ещё находится в расцвете сил. Если он захочет сегодня уйти из баскетбола, то станет самым талантливым игроком, завершившим карьеру, не получив звания MVP или лучшего защитника года. Ему нужно участвовать в этом разговоре за награды в сезоне-2024/2025», — приводит слова Джефферсона издание Fadeaway World.

В течение многих лет Дэвис входил в пятёрку лучших игроков НБА, но из-за проблем с частыми травмами его редко рассматривали для получения этих наград: в последний раз он участвовал в гонке за награду в сезоне-2019/2020. Тогда Энтони занял второе место после Янниса Адетокунбо в номинации «Защитник года».

На Олимпийских играх — 2024 Дэвис в составе сборной США завоевал золотую медаль, которая стала для звезды «озёрников» второй.

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