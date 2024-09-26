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Один из лучших игроков «Зенита» в матче с «Автодором» подвёл результаты встречи

Один из лучших игроков «Зенита» в матче с «Автодором» подвёл результаты встречи
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26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за петербургский «Зенит», Георгий Жбанов поделился эмоциями от победы в матче с саратовским «Автодором». Петербуржцы выиграли встречу со счётом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 86
Автодор
Саратов
Зенит: Бэйкон - 23, Спеллмен - 21, Жбанов - 16, Мун - 16, Пойтресс - 12, Хантер - 6, Вольхин - 5, Фрейзер - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Автодор: Кроуфорд - 21, Кулешов - 14, Беслач - 12, Петенев - 12, Джонс - 8, Халдеев - 6, Пранаускис - 5, Сычков - 4, Фёдоров - 2, Клименко - 2

"[О блокшоте на Артёме Клименко] У меня до сих пор обида на него из-за того, что он не отдал мне 12 номер в прошлом сезоне, поэтому это ему за эту ситуацию, так что пусть будет осторожен в следующий раз (улыбаясь сказал Жбанов).

Надеемся, что продолжим и также играть [набирать больше 100 очков за матч], побеждать и радовать болельщиков. Надеюсь, что Паскуаль сводит в какой-нибудь интересный ресторан, чтобы отметить 250-й матч у руля «Зенита», будем ждать застолье от тренера" — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Георгий набрал в матче 16 очков, два подбора, четыре перехвата и два блокшота.

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