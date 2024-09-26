Один из лучших игроков «Зенита» в матче с «Автодором» подвёл результаты встречи

26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за петербургский «Зенит», Георгий Жбанов поделился эмоциями от победы в матче с саратовским «Автодором». Петербуржцы выиграли встречу со счётом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18).

"[О блокшоте на Артёме Клименко] У меня до сих пор обида на него из-за того, что он не отдал мне 12 номер в прошлом сезоне, поэтому это ему за эту ситуацию, так что пусть будет осторожен в следующий раз (улыбаясь сказал Жбанов).

Надеемся, что продолжим и также играть [набирать больше 100 очков за матч], побеждать и радовать болельщиков. Надеюсь, что Паскуаль сводит в какой-нибудь интересный ресторан, чтобы отметить 250-й матч у руля «Зенита», будем ждать застолье от тренера" — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Георгий набрал в матче 16 очков, два подбора, четыре перехвата и два блокшота.