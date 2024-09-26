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Игрок ЦСКА Алекса Аврамович: именно Леброн принёс победу США на Олимпиаде в Париже

Игрок ЦСКА Алекса Аврамович: именно Леброн принёс победу США на Олимпиаде в Париже
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Новичок московского ЦСКА серб Алекса Аврамович, играющий на позиции атакующего защитника, высоко оценил уровень лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса.

«Играть против Леброна? О боже. Хоть по паспорту ему уже и 40 лет, но на площадке это почему-то совсем не ощущается. Леброн двигается, как мой ровесник. У него высочайший баскетбольный IQ. Он командный игрок. Страшно подумать, насколько он хорош. И, как по мне, именно он стал тем, кто сделал результат для США. Окей, он, Дюрант и Карри. Но именно в Леброне есть что-то, делающее его особенным», — сказал Аврамович в интервью порталу «Матч ТВ».

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