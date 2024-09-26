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Пол Пирс назвал звёздного игрока, который имеет потенциал стать лицом НБА

Пол Пирс назвал звёздного игрока, который имеет потенциал стать лицом НБА
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказался в адрес словенского разыгрывающего защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Кто из популярных игроков испытывает большее давление перед началом текущего сезона? Это Лука, его считали фаворитом на звание MVP в последние три года. Если говорить о лице лиги в текущий момент, имя Дончича присутствует в списке. Чувствую, что это он», — приводит слова Пирса портал Eurohoops.

Напомним, в минувшем сезоне НБА словенский игрок принял участие в 70 играх. В среднем за матч он набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора, а также отдавал 9,8 передачи.

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