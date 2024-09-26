ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в Донецкой Народной Республике

Центр уличного баскетбола открылся в Макеевке в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». Это второй объект международного класса, построенный банком в Донецкой Народной Республике, и пятый — на территориях новых субъектов РФ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Сергей Белов, глава ДНР Денис Пушилин, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, а также заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко.

Фото: Пресс-служба ПСБ

«Центр уличного баскетбола в Макеевке построен ПСБ в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям», благодаря которому жители уже 20 регионов по всей стране получили дополнительные возможности для занятий спортом. Наши объекты ежедневно посещают взрослые и дети, профессионалы и любители, объединенные любовью к движению и активному образу жизни. И конечно, как и все наши центры, реализованные в рамках проекта «ПСБ — Детям», этот станет местом притяжения детей и молодежи, а профессиональным юниорам пожелаю самых красочных побед!» – сказал Пётр Фрадков.

Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Кировском районе города рядом со стадионом «Авангард». Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить на нем соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 кв.м размещены баскетбольная площадка на два кольца для игры в формате 5х5, пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным износостойким всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для сдачи норм ГТО. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

«Мы благодарим ПСБ за всестороннюю поддержку регионов в развитии социальной инфраструктуры! Вместе мы создаем пространства для занятий спортом, прогулок, игр, активного досуга и встреч. Ведь баскетбол – это самый доступный вид спорта, в который можно играть в любом возрасте и при любых обстоятельствах, нужен всего лишь мяч и площадка с кольцом. Благодаря совместным усилиям ПСБ и РФБ мы создаем не просто минимальные условия для игры, а большие современные баскетбольные центры, где можно с удовольствием тренироваться и соревноваться», – отметил Владимир Дячок, исполнительный директор Российской Федерации Баскетбола (РФБ).