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Тренер «Наггетс» Мэлоун ответил критикам, заявившим о провале команды в минувшем сезоне

Тренер «Наггетс» Мэлоун ответил критикам, заявившим о провале команды в минувшем сезоне
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун ответил критикам, которые высказались о провале команды в минувшем сезоне НБА.

«Когда вы выигрываете чемпионат НБА и не повторяете успех [на следующий год], то все говорят, что вы потерпели неудачу. Давление от этого колоссальное. Очевидно, никто не выигрывал чемпионат два года подряд со времён «Голден Стэйт Уоррирорз» в 2017 и 2018 годах. Я решил посмотреть на все команды, которые с тех пор выиграли его и не выиграли в следующем году. У нас, вероятно, был один из лучших сезонов, которые мы могли бы провести, не выиграв его. Думаю, наша команда в восторге, потому что у нас было отличное межсезонье», — приводит слова Мэлоуна портал Clutch Points.

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