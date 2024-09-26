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УНИКС победил «Самару» с преимуществом в 16 очков

УНИКС победил «Самару» с преимуществом в 16 очков
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Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Баскет-холл» (Казань) состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 86:70 (19:12, 18:15, 25:21, 24:22) в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 70
Самара
Самарская область
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Рейнольдс - 15, Беленицкий - 14, Бако - 12, Тэйлор - 10, Лопатин - 8, Д. Кулагин - 5, Торопов - 2, Илюк - 2, Комолов, Стуленков
Самара: М. Кулагин - 18, Далтон - 15, Карданахишвили - 12, Попов - 11, Харрелл - 10, Адамс - 4, Сопин, Зверев, Пынько, Голдырев, Амосов

Наиболее результативным игроком УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе встречи ему удалось набрать 18 очков, сделать шесть подборов, а также отдать восемь передач и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком самарской команды стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. За время встречи российский игрок набрал 18 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи.

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