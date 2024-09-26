УНИКС победил «Самару» с преимуществом в 16 очков

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Баскет-холл» (Казань) состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 86:70 (19:12, 18:15, 25:21, 24:22) в пользу казанской команды.

Наиболее результативным игроком УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе встречи ему удалось набрать 18 очков, сделать шесть подборов, а также отдать восемь передач и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком самарской команды стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. За время встречи российский игрок набрал 18 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи.