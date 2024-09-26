«Енисей» победил МБА-МАИ с преимуществом в 14 очков

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Баскет Холл» (Москва) состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 72:58 (19:10, 15:18, 19:15, 19:15) в пользу красноярской команды.

Самым результативным игроком в составе красноярцев стал американский атакующий защитник Виктор Сандерс. В ходе матча ему удалось набрать 19 очков, сделать четыре подбора, совершить один блок-шот и два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. За время встречи ему удалось набрать 16 очков, сделать 16 подборов, а также отдать пять передач.