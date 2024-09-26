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«Енисей» победил МБА-МАИ с преимуществом в 14 очков

«Енисей» победил МБА-МАИ с преимуществом в 14 очков
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Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Баскет Холл» (Москва) состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 72:58 (19:10, 15:18, 19:15, 19:15) в пользу красноярской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
58 : 72
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Воронов - 16, Зубков - 16, Коновалов - 7, Трушкин - 6, Исмаилов - 5, Минченко - 2, Белоусов - 2, Шейко - 2, Певнев - 2, Касаткин, Барашков, Огарков
Енисей: Сандерс - 19, Степанович - 16, Герасимов - 13, Близнюк - 8, Долинин - 6, Загретдинов - 4, Перевалов - 3, Одиноков - 3, Балашов, Сонько, Шлегель, Заворотний

Самым результативным игроком в составе красноярцев стал американский атакующий защитник Виктор Сандерс. В ходе матча ему удалось набрать 19 очков, сделать четыре подбора, совершить один блок-шот и два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. За время встречи ему удалось набрать 16 очков, сделать 16 подборов, а также отдать пять передач.

Турнирная таблица. Единая лига
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