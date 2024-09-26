Перасович: победа над «Самарой» важна, ведь мы играли без трёх ключевых баскетболистов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче с «Самарой». Казанцы победили со счётом 86:70.

«Прежде всего, хочу отметить, что это была важная победа для нас, ведь мы играли без трёх ключевых баскетболистов. Сегодня мы не смогли достичь того автоматизма в действиях, который, я надеюсь, продемонстрируем в будущем. В этом матче были как хорошие, так и плохие моменты. Но победа есть победа.

Проблема, с которой мы столкнулись в стартовой встрече против ЦСКА в Москве, заключалась в нашем слабом нападении. Сегодня мы улучшили процент попадания трехочковых бросков, но, очевидно, что «Самара» — это команда другого уровня.

Повторюсь, нам трудно выступать без трёх ключевых игроков, но мы работаем в тех условиях, которые есть», — приводит слова Велимира пресс-служба клуба.