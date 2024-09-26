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Перасович: победа над «Самарой» важна, ведь мы играли без трёх ключевых баскетболистов

Перасович: победа над «Самарой» важна, ведь мы играли без трёх ключевых баскетболистов
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче с «Самарой». Казанцы победили со счётом 86:70.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 70
Самара
Самарская область
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Рейнольдс - 15, Беленицкий - 14, Бако - 12, Тэйлор - 10, Лопатин - 8, Д. Кулагин - 5, Торопов - 2, Илюк - 2, Комолов, Стуленков
Самара: М. Кулагин - 18, Далтон - 15, Карданахишвили - 12, Попов - 11, Харрелл - 10, Адамс - 4, Сопин, Зверев, Пынько, Голдырев, Амосов

«Прежде всего, хочу отметить, что это была важная победа для нас, ведь мы играли без трёх ключевых баскетболистов. Сегодня мы не смогли достичь того автоматизма в действиях, который, я надеюсь, продемонстрируем в будущем. В этом матче были как хорошие, так и плохие моменты. Но победа есть победа.

Проблема, с которой мы столкнулись в стартовой встрече против ЦСКА в Москве, заключалась в нашем слабом нападении. Сегодня мы улучшили процент попадания трехочковых бросков, но, очевидно, что «Самара» — это команда другого уровня.

Повторюсь, нам трудно выступать без трёх ключевых игроков, но мы работаем в тех условиях, которые есть», — приводит слова Велимира пресс-служба клуба.

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