Йокич — о выступлении на ОИ: мне понравилось играть с друзьями и представлять свою страну

Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился эмоциями от выступления на летних Олимпийских играх в Париже в составе сборной Сербии.

«Мне действительно понравилось выступать за национальную сборную Сербии, играть со своими друзьями, представлять свою страну, свой родной город и свою семью. Думаю, что это отличный опыт. Каждый игрок, у которого будет возможность выступить на Олимпиаде, должен её воспользоваться. Это совершенно другое соревнование, турнир. В принципе, каждая игра имеет значение. Если вы проигрываете, то отправляетесь домой. Я думаю, что это весьма интересно, особенно для парней, которые могут достойно выступить. Играть за национальную сборную — это уникальные эмоции и неповторимые ощущения. Ты по сути выступаешь с друзьями, с которыми вырос и которых знаешь с 13 лет, в составе национальной сборной на Олимпийских играх против лучших команд мира», — приводит слова Йокича портал Basket News.