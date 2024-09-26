О'Нил однозначно сказал, кого считает величайшим игроком в истории — Джордана или Леброна

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил однозначно сказал, кого он считает величайшим игроком в истории НБА — Майкла Джордана или Леброна Джеймса.

«Я бы сказал, что это Майкл Джордан. Но вы должны посмотреть на разные эпохи. Когда я был ребёнком, доктор Джей [Джулиус Эрвинг] и Карим Абдул-Джаббар были иконами. Когда я учился в колледже, Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд были лучшими. Когда я пришёл в НБА, Майкл Джордан доминировал. Затем пришли Коби Брайант и Леброн Джеймс. Но для меня Майкл Джордан — величайший игрок всех времён», — приводит слова О'Нила портал Basket News.