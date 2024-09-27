Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил назвал лучшую стартовую пятёрку в истории, сообщил портал Basket News.

Лучшая стартовая пятёрка в истории, по мнению Шакила О'Нила:

1. Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);

2. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»);

3. Джулиус Ирвинг («Филадельфия Сиксерс»);

4. Карл Мэлоун («Лос-Анджелес Лейкерс»);

5. Шакил О'Нил («Бостон Селтикс»).

Также О'Нил отметил, что, не считая себя в данном списке, он бы включил пятым лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Ранее О'Нил однозначно сказал, кого он считает величайшим игроком в истории НБА Майкла Джордана или Леброна Джеймса.