Форвард «Денвера»: было впечатляюще наблюдать, как Йокич почти обыгрывает американцев

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон впечатлился игрой сербского баскетболиста, играющего на позиции центрового, Николы Йокича, который в составе сборной Сербии провёл достойный матч со сборной США на Олимпийских играх в Париже этим летом.

«Меня спрашивали, готов ли я сыграть за сборную США на Олимпиаде, и я был готов, но в итоге звонка с официальным приглашением так и не последовало. Так что это, конечно, оставило мне немного соли на ране. Поэтому наблюдал с экрана своего телевизора, как Йокич доводит их всех до точки кипения, просто вымывает их как кошек… это было круто.

Я думаю, Никола Йокич, вероятно, войдёт в историю как один из лучших игроков. Но сейчас ему нужно продолжать работать не покладая рук, работать и ещё раз работать, чтобы максимально использовать своё время в НБА», — приводит слова Гордона Fadeawayworld.

Напомним, сборная Сербии уступила США в полуфинале Олимпиады со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).