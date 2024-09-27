Кьюбан рассказал, с чем может столкнуться Леброн-владелец, используя пример Джордана

Совладелец баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан предупредил легендарного 39-летнего звёздного четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, что добиться успеха в качестве владельца гораздо сложнее, чем в качестве игрока.

«Игроку в этой сфере будет намного сложнее. Мы видели Майкла Джордана. Отличный парень, добился определённого успеха как владелец франшизы, но не такого, как хотелось бы. Это сложно, потому что у игроков один настрой, а потом они смотрят на других игроков совсем с другой стороны.

Это просто совершенно другая точка зрения, на которую трудно переключиться. Трудно быть объективным и не иметь своего настроя игрока», — приводит слова Кьюбана Thesportsrush.

Давняя мечта Леброна Джеймса играть со своим сыном Бронни должна осуществиться в предстоящем сезоне. Его следующая большая цель — пойти по стопам Майкла Джордана и стать всего лишь вторым игроком НБА, владеющим франшизой.