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Олимпийский призёр Аврамович рассказал о дружбе с сербскими футболистами из РПЛ

Олимпийский призёр Аврамович рассказал о дружбе с сербскими футболистами из РПЛ
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29-летний сербский баскетболист московского ЦСКА Алекса Аврамович, играющий на позиции атакующего защитника, рассказал о дружбе со своими соотечественниками, футболистами Российской Премьер-Лиги.

«Какими видами спорта интересуюсь, помимо баскетбола? Пинг-понг (смеётся). Если серьёзно, немного слежу за английской Премьер-лигой, болею за «Манчестер Юнайтед». Про большое количество сербских футболистов в РПЛ, конечно, в курсе.

Срджан Бабич, Милан Гаич и Саша Зделар — мои хорошие друзья. Но пока ни на одном футбольном матче в России ещё не был, не могу дождаться момента, когда уже всё-таки схожу на их матчи», — приводит слова Аврамовича Legalbet.

Напомним, Аврамович перешёл в ЦСКА летом 2024 года из сербского «Партизана», и ближайшие два года должен провести в московском клубе. Алекса уже успел провести две игры в составе ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 и набрал в сумме 31 очко.

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