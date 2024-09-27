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Экс-игрок НБА назвал баскетболистов, которые вошли бы в «Зал славы трэш-токеров»

Экс-игрок НБА назвал баскетболистов, которые вошли бы в «Зал славы трэш-токеров»
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Бывший игрок НБА, завершивший свою карьеру в 2015 году в «Филадельфии Севенти Сиксерс», Джейсон Ричардсон назвал баскетболистов, которые, по его мнению, вошли бы в условный «Зал славы трэш-токеров».

В список Ричардсона попали один из лучших баскетболистов ассоциации 2000-х годов Кевин Гарнетт и один из величайших разыгрывающих всех времён, наиболее известный по своей 13-летней карьере в команде «Сиэтл Суперсоникс» Гэри Пэйтон.

«В начале моей карьеры это был Гэри Пэйтон, конечно. А позже это был Кевин Гарнетт. Так что эти двое, вероятно, входят в Зал славы трэш-токинга, но играть против этих парней всегда было очень весело», — приводит слова Ричардсона Hoopshype.

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