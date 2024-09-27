Опубликован список действующих лидеров НБА по количеству подборов

Предлагаем вашему вниманию список действующих лидеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству подборов, который предоставил портал Fadeawayworld.
Топовым игроком этого списка стал игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», один из лучших баскетболистов в истории Леброн Джеймс.
1. Леброн Джеймс – 11 185 подборов.
2. Андре Драммонд – 10 671 подбор.
3. Деандре Джордан – 10 501 подбор.
4. Никола Вучевич – 9435 подборов.
5. Кевин Лав – 9403 подбора.
6. Руди Гобер – 8915 подборов.
7. Эл Хорфорд – 8 574 подбора.
8. Расселл Уэстбрук – 8307 подборов.
9. Йонас Валанчюнас – 8096 подборов.
10. Энтони Дэвис – 7826 подборов.