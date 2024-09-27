Опубликован список действующих лидеров НБА по количеству подборов

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Предлагаем вашему вниманию список действующих лидеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству подборов, который предоставил портал Fadeawayworld.

Топовым игроком этого списка стал игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», один из лучших баскетболистов в истории Леброн Джеймс.

1. Леброн Джеймс – 11 185 подборов.

2. Андре Драммонд – 10 671 подбор.

3. Деандре Джордан – 10 501 подбор.

4. Никола Вучевич – 9435 подборов.

5. Кевин Лав – 9403 подбора.

6. Руди Гобер – 8915 подборов.

7. Эл Хорфорд – 8 574 подбора.

8. Расселл Уэстбрук – 8307 подборов.

9. Йонас Валанчюнас – 8096 подборов.

10. Энтони Дэвис – 7826 подборов.