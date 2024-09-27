Жоаким Ноа выступил с мощным обращением к завершившему карьеру Деррику Роузу

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Жоаким Ноа выступил с обращением в адрес 35-летнего американского баскетболиста, выступавшего в прошлом сезоне за команду НБА «Мемфис Гриззлиз», Деррика Роуза, который накануне объявил о завершении своей карьеры.

«Надежда – мощная сила. А ты всегда был воплощением надежды для всех нас. Мы знали, какое значение ты имел для своего города ещё до того, как тебя выбрали на драфте. Все видели твой потенциал. И когда «Буллз» получили первый выбор на драфте 2008 года и стало ясно, что ты возвращаешься домой, город наполнился надеждой.

Для меня было честью и привилегией играть с тобой на одной площадке. Эти воспоминания останутся навсегда. Истории, которые будут передаваться из поколения в поколение!» — сказал Ноа на своей странице в социальной сети.