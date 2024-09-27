Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жоаким Ноа выступил с мощным обращением к завершившему карьеру Деррику Роузу

Жоаким Ноа выступил с мощным обращением к завершившему карьеру Деррику Роузу
Жоаким Ноа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Жоаким Ноа выступил с обращением в адрес 35-летнего американского баскетболиста, выступавшего в прошлом сезоне за команду НБА «Мемфис Гриззлиз», Деррика Роуза, который накануне объявил о завершении своей карьеры.

«Надежда – мощная сила. А ты всегда был воплощением надежды для всех нас. Мы знали, какое значение ты имел для своего города ещё до того, как тебя выбрали на драфте. Все видели твой потенциал. И когда «Буллз» получили первый выбор на драфте 2008 года и стало ясно, что ты возвращаешься домой, город наполнился надеждой.

Для меня было честью и привилегией играть с тобой на одной площадке. Эти воспоминания останутся навсегда. Истории, которые будут передаваться из поколения в поколение!» — сказал Ноа на своей странице в социальной сети.

Сейчас читают:
Спасибо за всё, Деррик Роуз
Спасибо за всё, Деррик Роуз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android