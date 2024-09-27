Сразу два российских баскетболиста стали авторами статистического достижения в Единой лиге

Накануне были опубликованы статистические данные по количеству сделанных передач и набранных очков за всю историю Единой лиги ВТБ, где сразу несколько российских баскетболистов расположились в топах этих списков:

32-летний атакующий защитник казанского «УНИКСа» Дмитрий Кулагин сделал 777 результативных передач, что позволило ему расположиться на третьей позиции рейтинга. Возглавляет этот список игрок китайского клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед.

сделал 777 результативных передач, что позволило ему расположиться на третьей позиции рейтинга. Возглавляет этот список игрок китайского клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед. 38-летний атакующий защитник московского «МБА-МАИ» Евгений Воронов набрал 2312 очков и занимает в этом рейтинге восьмое место. Лидером этого рейтинга также является Алексей Швед с показателем в 4313 очков.