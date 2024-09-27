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Сразу два российских баскетболиста стали авторами статистического достижения в Единой лиге

Сразу два российских баскетболиста стали авторами статистического достижения в Единой лиге
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Накануне были опубликованы статистические данные по количеству сделанных передач и набранных очков за всю историю Единой лиги ВТБ, где сразу несколько российских баскетболистов расположились в топах этих списков:

  • 32-летний атакующий защитник казанского «УНИКСа» Дмитрий Кулагин сделал 777 результативных передач, что позволило ему расположиться на третьей позиции рейтинга. Возглавляет этот список игрок китайского клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед.
  • 38-летний атакующий защитник московского «МБА-МАИ» Евгений Воронов набрал 2312 очков и занимает в этом рейтинге восьмое место. Лидером этого рейтинга также является Алексей Швед с показателем в 4313 очков.
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