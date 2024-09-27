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Патрик Беверли назвал место в Европе, где клубу НБА было бы сложно победить

Патрик Беверли назвал место в Европе, где клубу НБА было бы сложно победить
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36-летний американский разыгрывающий защитник израильского «Хапоэля» Патрик Беверли, который успел поиграть за многие ведущие клубы НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), считает, что клубам НБА было бы нелегко победить в Афинах (Греция).

«Любой команде НБА было бы сложно победить в Афинах. Я не говорю, что у них просто нет шансов. Но это будет сложно, вот и всё. Как будто против тебя почти 50 000 человек одновременно.

Как будто любая ошибка твоей команды сразу же увеличивается раз в 10. Любой промах увеличивается в десятки раз. Любой большой удар — как кинжал в сердце. Это было бы нереально сложно.

Там очень особенные фанаты. Тяжело передать, как они поддерживают свою команду, потому что это непередаваемая атмосфера, которую они создают», — приводит слова Беверли Eurohoops.

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