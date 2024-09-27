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Тони Джекири объяснил, каким образом Аврамович влияет на игру ЦСКА

Тони Джекири объяснил, каким образом Аврамович влияет на игру ЦСКА
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30-летний центровой московского ЦСКА Тони Джекири отметил усиление команды после того, как их состав пополнил сербский баскетболист Алекса Аврамович в начале этого сезона.

«Аврамович – отличный игрок. Здорово, что он присоединился к ЦСКА. Своими действиями он добавляет энергии команде. Все ребята стараются снабжать его мячами, а дальше он уже делает своё дело», — приводит слова Джекири Legalbet.

Отметим, что Аврамович в этом сезоне уже успел провести два матча за ЦСКА и за это время набрал 31 очко. Следующий матч ЦСКА в рамках Единой лиги состоится 29 сентября. Красно-синие сыграют на выезде с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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