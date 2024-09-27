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Basket News представил рейтинг силы клубов Евролиги, в топ-3 — сразу две греческие команды

Представляем вашему вниманию рейтинг силы клубов Евролиги, который предоставил портал Вasketnews. Стоит отметить, что среди тройки лидеров этого списка числятся сразу две греческие команды:

1-е место. «Панатинаикос»;

2-е место. «Олимпиакос»;

3-е место. «Реал» Мадрид;

4-е место. «Фенербахче»;

5-е место. «Монако»;

6-е место. «Барселона»;

7-е место. «Анадолу Эфес»;

8-е место. «Партизан»;

9-е место. «Олимпия Милан»;

10-е место. «Црвена Звезда»;

11-е место. «Маккаби» Тель-Авив;

12-е место. «Баскония»;

13-е место. «Жальгирис»;

14-е место. «Виртус Болонья»;

15-е место. «Бавария»;

16-е место. «Париж»;

17-е место. АСВЕЛ;

18-е место. «Альба».