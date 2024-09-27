Basket News представил рейтинг силы клубов Евролиги, в топ-3 — сразу две греческие команды

Представляем вашему вниманию рейтинг силы клубов Евролиги, который предоставил портал Вasketnews. Стоит отметить, что среди тройки лидеров этого списка числятся сразу две греческие команды:
1-е место. «Панатинаикос»;
2-е место. «Олимпиакос»;
3-е место. «Реал» Мадрид;
4-е место. «Фенербахче»;
5-е место. «Монако»;
6-е место. «Барселона»;
7-е место. «Анадолу Эфес»;
8-е место. «Партизан»;
9-е место. «Олимпия Милан»;
10-е место. «Црвена Звезда»;
11-е место. «Маккаби» Тель-Авив;
12-е место. «Баскония»;
13-е место. «Жальгирис»;
14-е место. «Виртус Болонья»;
15-е место. «Бавария»;
16-е место. «Париж»;
17-е место. АСВЕЛ;
18-е место. «Альба».