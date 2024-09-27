«Не знаю, почему мы делаем это». Йокич остался недоволен медиаднём в «Денвере»

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич остался недоволен медиаднём команды.

«Каждый год одно и то же. Не знаю, почему мы делаем это каждый год. Всё абсолютно одно и то же», — приводит слова Николы Йокича портал Larry Brown Sports.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 29-летний сербский игрок принял участие в 79 играх. В среднем за матч Йокич набирал 26,4 очка, делал 12,4 подбора, отдавал 9,0 передачи, совершал 1,3 перехвата и 0,9 блок-шота.

Ранее Йокич поделился эмоциями от выступления на летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды Сербии.