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«Он стал другим человеком». Совладелец «Далласа» — о Новицки после поражения в финале-2006

«Он стал другим человеком». Совладелец «Далласа» — о Новицки после поражения в финале-2006
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Американский бизнесмен и миноритарный владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как изменился менталитет легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки после поражения в финале НБА в 2006 году от команды «Майами Хит».

«Когда мы проиграли в 2006 году в финале «Майами», отношение Дирка полностью изменилось. Новицки просто стал другим человеком в плане менталитета. Я имею в виду, буквально никакого алкоголя в течение сезона, что отличалось от того, что было раньше, поверьте мне. Никаких сладостей, никакой жареной пищи в течение сезона», — приводит слова Кьюбана издание Fadeaway World.

В 2006 году «Даллас» уступил «Хит», которые представлял звёздный дуэт Дуэйна Уэйда и Шакила О'Нила. Новицки среднем набирал 22,8 очка, делал 10,8 подбора и 2,5 передачи в шести играх финала, который «Маверикс» проиграли со счётом 2-4.

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