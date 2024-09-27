Портал Hoopshype представил топ-10 наиболее высокооплачиваемых игроков в истории НБА

Авторитетный портал Hoopshype представил топ-10 наиболее высокооплачиваемых игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Топ-10.
1. Бен Симмонс («Бруклин Нетс») — $ 446 791 000;
2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 437 598 000;
3. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») — $ 425 415 000;
4. Джон Уолл («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 404 358 000;
5. Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс») — $ 371 645 000;
6. Лонзо Болл («Чикаго Буллз») — $ 365 382 000;
7. Маркелл Фулц («Орландо Мэджик») — $ 351 004 000;
8. Джонатан Айзек («Орландо Мэджик») — $ 343 430 000;
9. Брэдли Бил («Финикс Санз») — $ 338 229 000;
10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 337 062 000.