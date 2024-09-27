Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Де Коло попрощался со сборной Франции

37-летний французский баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Нандо Де Коло, объявивший о завершении карьеры в сборной Франции после Олимпийских игр — 2024, попрощался с командой.

«От моего дебюта в 2008 году до Олимпийских игр 2024 года в Париже и этой серебряной медали прошёл долгий и насыщенный путь. На этом пути я соглашался на разные роли, потому что мне приходилось служить сборной Франции для достижения наших коллективных целей.

Однажды, в 2008 году, тебя отберут в сборную Франции, ты будешь носить эту синюю майку, которая заставляет тебя так много мечтать, и ты хочешь только одного: добиться успеха, чтобы в тот день, когда приключение закончится, ты мог сказать, что ты был частью этого коллектива (обратился Де Коло к юному себе).

И теперь я вижу, что мой след навсегда останется в истории этой команды. Моё приключение в синей форме было нелёгким, но, если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал это с закрытыми глазами, потому что моя баскетбольная карьера не была бы такой успешной, если бы не эти медали со сборной Франции! Однако всему приходит конец, и я рад уйти из команды на высокой ноте. Спасибо всему штабу, всем игрокам и моим поклонникам», — написал Нандо в социальных сетях.

Российскому зрителю Нандо известен по выступлениям за московский ЦСКА, с которым одержал две победы в Евролиге и пять – в Единой лиге.

В составе сборной Франции Де Коло является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2020 и 2024), обладателем бронзы на ЧМ-2019, а также владельцем золотой (2013), серебряной (2011) и бронзовой (2015) медалей на чемпионате Европы.