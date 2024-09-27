Мэджик считает, что Эдвардс должен что-то выиграть, прежде чем заниматься трэш-током

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон считает, что лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс должен что-то выиграть, прежде чем заниматься трэш-током.

«Возможно, у вас появится желание заниматься трэш-током тогда, когда вы что-то выигрываете. Если бы кто-то прямо сейчас из игроков «Селтикс», которые только что стали чемпионами, что-то сказал, то. возможно, к нему стоило бы прислушаться. Однако ты ничего не выиграл. Если бы я был на месте Энтони Эдвардса, то сосредоточился бы на «Даллас Маверикс», «Оклахоме», «Бостоне» и прочих великих командах. Сосредоточься на том. что важно сейчас, поскольку твоя команда уступила «Маверикс» и не прошла в финал чемпионата. Вместо того чтобы зацикливаться на том, что происходило, когда тебя ещё даже не было на свете, сосредоточься на том, что важно прямо сейчас», — приводит слова Мэджика аккаунт NBA Central в соцсети X (ранее Twitter).