Карри назвал игрока, которого он включил бы в состав своей величайшей команды в истории

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал игрока, которого он включил бы в состав своей величайшей команды в истории.

«Назвать игрока, который стал бы членом моей величайшей команды в истории? Это грязный вопрос. Думаю, я выберу Клэя Томпсона, он мой брат по команде. У меня много прекрасных товарищей по команде, но мне не понравился этот вопрос», — приводит слова Карри портал The Sports Rush.

Напомним, Клэй Томпсон летом 2024 года перешёл из «Голден Стэйт» в «Даллас Маверикс». Он играет на позиции атакующего защитника. В минувшем сезоне НБА Клэй в среднем за игру набирал 17,6 очка и делал 3,3 подбора.