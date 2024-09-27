ClutchPoints: в НБА осталось четыре игрока с Матча звёзд 2010 года

Портал ClutchPoints опубликовал интересное наблюдение о том, что после объявления о завершении карьеры звёздного разыгрывающего Деррика Роуза в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) осталось четыре игрока, которые выступили на Матче звёзд в 2010 году.

За команду Восточной конференции выступали: Леброн Джеймс, Аллен Айверсон, Дуэйн Уэйд, Дуайт Ховард, Кевин Гарнетт — в старте. Джо Джонсон, Рэджон Рондо, Деррик Роуз, Пол Пирс, Джеральд Уоллес, Крис Бош, Эл Хорфорд, Дэвид Ли — запасные.

За команду Западной конференции сыграли: Стив Нэш, Коби Брайант, Кармело Энтони, Тим Данкан, Амаре Стадемайр — стартовый состав. Чонси Биллапс, Джейсон Кидд, Крис Пол, Брэндон Рой, Дерон Уильямс, Кевин Дюрант, Дирк Новицки, Крис Каман, Пау Газоль, Зак Рэндольф — игроки запаса.

Из всех игроков в лиге в статусе действующих баскетболистов НБА остались только четверо — звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант («Финикс Санз»), разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол и ветеран «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд.